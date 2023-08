Naufrágio deixa 41 imigrantes mortos na Itália

A- A+

Ao menos 41 imigrantes morreram em um naufrágio na ilha italiana de Lampedusa, nesta quarta-feira (9). Segundo a agência de notícias Ansa, quatro pessoas, três homens e uma mulher, que sobreviveram ao naufrágio disseram às equipes de resgate que estavam em um barco que partiu de Sfax, na Tunísia, e afundou a caminho da costa da Itália.

Embarcação virou no mar devido a uma forte onda. Segundo relatos dos sobreviventes, apenas 15 pessoas estavam com colete salva-vidas, mas mesmo assim morreram afogadas. Ainda de acordo com a Ansa, 45 pessoas estavam a bordo, incluindo três crianças.

Segundo a BBC, até agora, mais de 1.800 pessoas perderam a vida este ano na travessia do norte da África para a Europa.

