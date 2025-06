Naufrágio em Suape: Capitania dos Portos vai investigar acidente que matou advogada

A- A+

A Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) disse que iniciou trabalhos de investigação do naufrágio de uma lancha, em Suape, que matou a advogada Maria Eduarda Carvalho de Medeiros, de 38 anos.

A embarcação levava, além da mulher, o namorado dela, o médico urologista Seráfico Pereira Cabral Júnior, de 55 anos, e o cachorro de Maria.

O setor de comunicação do órgão explicou que um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) foi instaurado a fim de apurar as circunstâncias e causas do naufrágio.

O advogado que representa o médico urologista, Ademar Rigueira, afirmou que ele está internado em uma unidade de saúde que não foi divulgada.

Seráfico, segundo ele, foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca logo após o ocorrido, no último sábado (21), mas apresentou quadro de infecção e tem diversas lesões nas pernas, o que motivou o prolongamento do atendimento hospitalar. Ele está se tratando com antibióticos.

Seráfico é médico urologista | Foto: Facebook/Reprodução

Relembre o caso

Foi durante um passeio em Suape, no último sábado (21), que a lancha naufragou. Ela transportava Seráfico, Maria Eduarda e um cachorro. O médico urologista conseguiu nadar por três horas até a costa. A namorada dele e o animal ficaram desaparecidos.

Corpo da advogada foi encontrada nesta terça | Foto: Instagram/Reprodução

As buscas conduzidas pelo Corpo de Bombeiros começaram ainda na tarde daquele dia, mas somente na terça-feira (24) que o corpo da advogada foi encontrado, na Praia de Calhetas, a dois quilômetros da costa, pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). O cachorro não foi localizado.

No mesmo dia, a Polícia Civil de Pernambuco cumpriu um mandado de busca e apreensão no apartamento em que mora o médico, no bairro da Jaqueira, Zona Norte do Recife. A medida se deu para proteger possíveis provas, em caso de processos futuros.

O celular dele foi apreendido. Porém, segundo o advogado Ademar Rigueira, o aparelho não estava com Seráfico no dia do acidente.

Enquanto isso, o corpo da mulher foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, centro do Recife, ainda naquela terça, sendo liberado no meio da tarde. Pela noite, o velório reuniu familiares e amigos, no cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.

Porém, por proibição da Justiça, o corpo dela não foi cremado, como a família queria. Ele foi sepultado. Para que houvesse a cremação, era necessário que houvesse o laudo tanatoscópico, que é também conhecido como ‘laudo de necrópsia’, que detalha a análise de um cadáver para determinar a causa e o modo da morte, além de identificar possíveis condições preexistentes, como doenças ou lesões. O documento ainda não foi finalizado.

O que diz o TJPE?

Por meio de nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) afirmou que o referido processo tramita sob segredo de justiça.

E a OAB-PE?

No dia em que foi encontrado o corpo, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), por meio da presidente, Ingrid Zanella, manifestou profundo pesar e consternação pelo falecimento da advogada e destacou que a partida aconteceu de forma precoce e inesperada.

“Neste momento de imensa dor, a OAB-PE se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade jurídica, desejando que encontrem conforto, força e serenidade para atravessar essa perda tão dolorosa”, frisou o órgão.

Como andam as investigações da PCPE?

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco disse que instaurou inquérito policial para investigar o caso, que as investigações foram iniciadas para esclarecimento de todos os fatos e que mais informações serão divulgadas em momento oportuno, para não atrapalhar as diligências, que estão em andamento.

