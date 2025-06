A- A+

Naufrágio em Suape Naufrágio em Suape: corpo de advogada é encontrado na Praia de Calhetas após 4 dias de buscas Operação do Corpo de Bombeiros contou com auxílio de helicóptero do GTA

Foi encontrado, na Praia de Calhetas, no Litoral Sul de Pernambuco, o corpo da advogada Maria Eduarda Medeiros, de 38 anos, na manhã desta terça-feira (24), após quatro dias de intensas buscas.

Ela estava a bordo de uma embarcação, junto com o namorado, o urologista Seráfico Júnior, e um cachorro. O barco virou no último sábado (21).

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), para apoio após o avistamento no mar.

Duas equipes da Corporação foram empregadas na operação – atuando por terra e por mar – para realizar a retirada do corpo de Maria Eduarda.

Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar para ser recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) onde será realizada as perícias necessárias.

Sobrevivente

Seráfico foi resgatado no mesmo dia do acidente. Ele conseguiu nadar por três horas, até à costa. Depois, foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Ele apresentava pequenas escoriações no corpo. O cachorro do casal não foi encontrado.



Nota de Pesar – Maria Eduarda Medeiros

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), por meio de sua presidente, Ingrid Zanella, manifesta profundo pesar e consternação pelo falecimento da advogada Maria Eduarda Medeiros, cujo corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (24).

Maria Eduarda parte de forma precoce e inesperada, deixando uma enorme tristeza entre familiares, amigos, colegas de profissão e toda a advocacia pernambucana.

Neste momento de imensa dor, a OAB-PE se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade jurídica, desejando que encontrem conforto, força e serenidade para atravessar essa perda tão dolorosa.

