Naufrágio na costa do Panamá deixa migrantes mortos

Uma embarcação que transportava migrantes naufragou na costa caribenha do Panamá, próximo à inóspita selva de Darién, deixando um número indeterminado de mortos, informou a polícia panamenha de fronteira nesta quarta-feira (14).

O naufrágio ocorreu durante a madrugada perto da baía de Carreto, uma vila isolada na costa atlântica de Darién em uma área habitada pela etnia Guna, indicou o Serviço Nacional de Fronteiras (Senafront).

O canal panamenho TVN afirmou na rede social X que "de forma extraoficial soube-se que na embarcação viajavam cerca de 25 pessoas, das quais quatro foram encontradas sem vida e cerca de 14 permanecem em terra firme", mas essa versão não foi confirmada pelas autoridades.

O Panamá é um país de passagem para milhares de migrantes da América do Sul que seguem em direção aos Estados Unidos. A grande maioria entra no país cruzando a pé a floresta de Darién a partir da Colômbia, para depois continuar a viagem pela América Central e México.

"Estão sendo feitas as coordenações adequadas com as autoridades do Ministério Público e de migração para recuperar os corpos, resgatar sobreviventes e perseguir os traficantes", afirmou o Senafront, que também não indicou de onde o barco partiu.