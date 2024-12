Naufrágio na Grécia deixa pelo menos cinco mortos e dezenas de desaparecidos

A- A+

Cinco migrantes morreram na madrugada deste sábado (14) quando um barco afundou ao largo de Creta, informou a guarda costeira da Grécia. Outras 40 pessoas estão desaparecidas, enquanto 39 sobreviventes foram resgatados.



O naufrágio ocorreu no sudoeste da ilha, segundo a Ert News , que relatou o número de desaparecidos.

Uma grande operação de resgate envolvendo embarcações e aeronaves foi lançada no mar ao sul da ilha de Gavdos, ao sul de Creta, após o barco virar pouco depois da meia-noite, informou a guarda costeira. O primeiro corpo foi encontrado na manhã de sábado.

A mídia local informou que outro homem foi levado de helicóptero para um hospital na cidade de Chania, em Creta, onde foi internado na unidade de terapia intensiva. Na tarde de sábado, a guarda costeira disse à AFP que o número de migrantes mortos havia subido para cinco.

A Grécia registrou um aumento de 25% neste ano no número de migrantes chegando ao país, com um crescimento de 30% nas chegadas a Rodes e ao sudeste do Mar Egeu, de acordo com o Ministério da Migração.

Vários acidentes semelhantes ocorreram nas últimas semanas. No final de novembro, oito migrantes, seis deles menores de idade, morreram ao norte da ilha de Samos, uma rota frequentemente usada por traficantes de pessoas.

