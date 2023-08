A- A+

GRÉCIA Naufrágio na Grécia mata quatro migrantes Autoridades não divulgaram detalhes sobre as condições do naufrágio nem sobre as identidades das vítimas fatais e das pessoas resgatadas

Quatro migrantes morreram nesta segunda-feira (28) no naufrágio de uma embarcação na ilha grega de Lesbos, no Mar Egeu, e 18 sobreviveram, anunciou a Guarda Costeira da Grécia.

Um barco patrulha da Guarda Costeira "localizou e resgatou 22 estrangeiros diante da ilha de Lesbos", incluindo quatro falecidos", informou a polícia portuária em um comunicado.

"Todos foram levados ao porto Mitilene", a principal cidade da ilha, acrescenta a nota.

As autoridades gregas não divulgaram detalhes sobre as condições do naufrágio nem sobre as identidades das vítimas fatais e das pessoas resgatadas.

A polícia portuária grega, com a ajuda da agência europeia de vigilância de fronteiras, Frontex, patrulha cm frequência esta zona do Mar Egeu que faz fronteira com a Turquia, onde muitos migrantes se arriscam para tentar chegar à Grécia e, deste país, seguir viagem para a Europa Ocidental.

