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Mundo Naufrágio na Guiana deixa ao menos 27 mortos e 83 desaparecidos A embarcação naufragou na noite de sábado

Pelo menos 27 pessoas morreram e outras 83 estão desaparecidas depois que uma balsa com mais de cem pessoas a bordo virou em frente à costa da Guiana no fim de semana, informou o primeiro-ministro Mark Phillips nesta segunda-feira (20).

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A embarcação naufragou na noite de sábado, algumas horas depois de zarpar da capital Georgetown para navegar pelo mar antes de subir um rio em direção a Port Kaituma, localizada no interior da selva. Segundo o último balanço, 69 pessoas foram resgatadas.

“Nesta fase da operação, o número de pessoas resgatadas, incluindo passageiros e tripulação, chega agora a 69. E até o momento foi recuperado um total de 27 corpos. O último relatório indica que ainda há outras 83 pessoas desaparecidas”, declarou Phillips em coletiva de imprensa.

Georgetown “continua mobilizando todos os recursos disponíveis para localizar e contabilizar cada uma das pessoas que se encontravam a bordo do MV Barima no momento do trágico incidente”, disse o governo na manhã desta segunda.

Os trabalhos de busca começaram na madrugada de domingo, quando as autoridades receberam um pedido de socorro. Equipes de defesa civil e pescadores locais ampliaram a área de varredura de 400 para 1.070 quilômetros quadrados.

Segundo o primeiro-ministro, os cálculos oficiais indicam que a balsa levava 179 pessoas a bordo, número superior aos 133 inscritos na lista de passageiros.

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