Dom, 30 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo29/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUROPA/ORIENTE MÉDIO

Naufrágio no Chipre do Norte deixa oito mortos e 17 desaparecidos

As causas do naufrágio ainda não foram determinadas, mas um passageiro resgatado declarou à imprensa local que ouviu uma explosão na proa antes de a embarcação virar

Reportar Erro
Uma embarcação reboca balsas de resgate durante uma operação de salvamento ao largo da costa de Kyrenia, na autoproclamada República Turca do Chipre do NorteUma embarcação reboca balsas de resgate durante uma operação de salvamento ao largo da costa de Kyrenia, na autoproclamada República Turca do Chipre do Norte - Foto: Jewel Samad/AFP

Pelo menos oito pessoas morreram e 17 continuam desaparecidas após o naufrágio de uma balsa com 267 pessoas a bordo diante da costa do Chipre do Norte, informaram as autoridades locais a meios de comunicação turcos.

As causas do naufrágio ainda não foram determinadas, mas um passageiro resgatado declarou à imprensa local que ouviu uma explosão na proa antes de a embarcação virar.

O capitão da embarcação foi detido depois que os sobreviventes relataram as deficientes medidas de segurança a bordo, especialmente a falta de coletes salva-vidas suficientes e de assistência por parte da tripulação.

"Algumas pessoas tiveram que pular na água sem colete salva-vidas (...) Foi, literalmente, uma luta pela sobrevivência", declarou Efe Mültici à CNN Türk.

Leia também

• Naufrágio no Chipre do Norte deixa sete mortos e 23 desaparecidos

• Macron fala em defender Chipre e liberar Estreito de Ormuz com escolta "sem precedentes"

A balsa transportava 267 passageiros e ainda há 17 pessoas desaparecidas, informou a agência oficial TAK.

Segundo o primeiro-ministro da República Turca do Norte de Chipre (RTNC), Unal Ustel, além do capitão da embarcação, outros sete tripulantes também foram presos.

A embarcação virou pouco depois de zarpar do porto de Kyrenia com destino à cidade turca de Tasucu.

Em imagens transmitidas pela televisão turca, era possível ver a balsa depois de ter virado, com pessoas usando coletes salva-vidas sobre o casco laranja da embarcação. Vários barcos da região foram prestar assistência.

A República Turca do Norte de Chipre, reconhecida exclusivamente pela Turquia, controla o terço norte da ilha de Chipre, dividida desde 1974.

Ancara ocupou essa parte da ilha na época em resposta a um golpe orquestrado por Atenas e executado por cipriotas gregos, com o objetivo de anexar a ilha à Grécia. Atualmente, a República Turca do Norte de Chipre conta com conexões aéreas e marítimas com a Turquia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter