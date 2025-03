A- A+

Naufrágio Naufrágio no Egito: Imagens mostram interior do Sindbad, submarino que afundou e deixou ao menos 6 m A embarcação, que tinha capacidade para 45 passageiros, percorreu os recifes da região durante três horas por um valor de R$ 500

Ao menos seis pessoas morreram após um submarino transportando turistas afundar no resort de Hurghada, no Mar Vermelho, no Egito.

Com 44 turistas a bordo, a embarcação realizava um passeio pela costa quando sofreu um naufrágio. Imagens do interior do submarino, que tem grandes janelas no fundo, para visualização de cardumes e corais, estão sendo utilizadas na investigação, para avaliar possíveis falhas ou deterioração.

Segundo o jornal egípcio Al Masry al-Youm, a embarcação Sindbad afundou em frente à marina de um dos hotéis famosos de Hurghada.

Ao todo, 29 pessoas foram resgatadas com vida, e nove pessoas ficaram feridas, quatro delas gravemente.

Fontes confirmaram ao jornal que 21 ambulâncias foram enviadas ao local para transportar os feridos a hospitais devido à gravidade de suas condições.

O submarino Sindbad, uma das principais atrações aquáticas da região, costumava oferecer experiências subaquáticas em profundidades de até 21 mil metros, permitindo aos visitantes observar a vida marinha de perto sem precisar mergulhar.

Fotografias e vídeos de expedições anteriores mostram famílias e turistas aproveitando o passeio, com crianças grudadas nas janelas circulares, observando com admiração os cardumes coloridos de peixes passando.

Relatórios iniciais afirmaram que os turistas a bordo do Sindbad eram de "nacionalidades diferentes", mas a embaixada russa no Cairo disse à NBC que todos a bordo eram cidadãos russos.

No total, quatro russos morreram, segundo a representação diplomática.

“Em 27 de março, por volta das 10h, o batiscafo Sindbad, de propriedade do hotel de mesmo nome, afundou a 1 km da costa. Além da tripulação, havia 44 turistas a bordo, incluindo menores. Todos eles são cidadãos russos. A maioria dos que estavam a bordo foi resgatada e levada para seus hotéis e hospitais em Hurghada”, disse a embaixada à NBC.

Construído na Alemanha, o Sindbad é considerado um dos submarinos turísticos mais modernos do mundo.

Com mais de 20 metros de comprimento, ele pode acomodar até 44 passageiros. Sua principal característica são as amplas janelas panorâmicas, feitas de material plástico resistente, que proporcionam uma visão clara e abrangente dos recifes de corais e da vida marinha local.

Veja também