tragédia Naufrágio no Sudão deixa mais de 20 mortos Barco transportava 30 pessoas; buscas pelos desaparecidos continuam

Ao menos 21 pessoas morreram quando um barco afundou no rio Nilo, no norte do Sudão, na noite de quarta-feira, anunciaram as autoridades locais em um comunicado nesta quinta-feira (12), acrescentando que 21 corpos foram recuperados, sem especificar a causa do acidente.

As buscas pelos desaparecidos continuam, acrescentaram.

Segundo testemunhas entrevistadas pela AFP, o barco transportava 30 pessoas. De acordo com a Rede de Médicos Sudaneses (SDN), seis pessoas foram resgatadas.

"Esta terrível tragédia humanitária destaca, mais uma vez, a fragilidade do transporte fluvial e a falta de medidas básicas de segurança", lamentou a SDN no Facebook.

Desde 2023, o Sudão está imerso em um conflito entre o Exército oficial e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), o que levou ao fechamento de estradas e à grave deterioração dos serviços públicos.

Muitos sudaneses dependem de pequenas embarcações conduzidas por particulares para se locomoverem pelo rio.

Em julho de 2024, cerca de 20 pessoas que tentavam fugir dos combates morreram quando o barco em que viajavam virou neste mesmo rio que atravessa o país de sul a norte.

