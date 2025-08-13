MUNDO
Naufrágio perto da ilha italiana de Lampedusa deixa 20 mortos, afirma ACNUR
Acidentes aquáticos são comuns nessa região da Itália
Um naufrágio perto da ilha italiana de Lampedusa deixou pelo menos 20 mortos, afirmou nesta quarta-feira (13) um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).
Leia também
• Itália aprova construção da ponte suspensa mais longa do mundo
• Naufrágio deixa 76 migrantes mortos e vários desaparecidos no Iêmen
• Buscas por sobreviventes de naufrágio que deixou 35 mortos continuam no Vietnã
"Profunda angústia após o enésimo naufrágio diante de Lampedusa, onde o ACNUR está ajudando os sobreviventes", escreveu o porta-voz Filippo Ungaro em sua conta na rede social X, acrescentando que parece haver "20 corpos recuperados e outros desaparecidos".