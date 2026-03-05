Náutico: 1º do grupo aguarda adversário para os playoffs

A- A+

O Náutico terminou a fase de grupos em grande forma e confirmou a liderança. Foram seis vitórias em sete jogos, desempenho que garantiu o primeiro lugar. A única derrota aconteceu diante do Retrô Futebol Clube Brasil, em casa, por 1 a 0, resultado que não comprometeu a classificação, já praticamente assegurada. Na última rodada, o time mostrou ambição e venceu fora de casa o Esporte Clube Vitória por 3 a 2, com gols de jogadores pouco habituais no time titular, como Juninho e o jovem Gabriel Rosa, de apenas 17 anos.

A campanha permitiu ao Náutico terminar na liderança, com 18 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, o Sport Recife. Agora resta aguardar a definição do adversário nos playoffs, mas antes disso vale observar o desempenho dos destaques individuais e as odds do mercado para o título do Campeonato Pernambucano.

Jogadores em destaque na fase de grupos

Um dos principais nomes desta fase inicial foi Paulo Sérgio, que terminou como artilheiro da fase de grupos, com quatro gols. O atacante teve papel decisivo no setor ofensivo, mostrando eficiência na finalização e capacidade de aparecer nos momentos certos dentro da área. Não é um jogador de grande projeção, mas tem sido muito útil pela consistência e leitura de jogo — características que podem fazer diferença em fases eliminatórias.

Outro atleta que merece destaque é Dodô, autor de três gols, mesmo tendo ficado ausente em algumas partidas. Sua contribuição foi essencial para manter a pressão ofensiva, oferecendo mobilidade e agressividade no último terço. A dupla apresentou boa sinergia e surge como uma das principais armas para os playoffs.

Além dos números, vale ressaltar a profundidade do elenco. Na última rodada da fase de grupos, jogadores menos utilizados no time titular, como Juninho e Gabriel Rosa, corresponderam bem quando acionados, reforçando a ideia de que o treinador dispõe de alternativas confiáveis no banco.

Odds e expectativas para o título

Com a fase de grupos encerrada, o mercado de apostas já reflete o equilíbrio esperado para os playoffs. Segundo as odds disponíveis, o Sport Recife surge como principal favorito, com cotação de 1.82. Logo atrás aparece o Náutico, avaliado em 2.65, enquanto o Santa Cruz-PE é apontado como azarão, com odds de 4.30.

Apesar de não liderar o favoritismo, a equipe alvirrubra apresenta argumentos sólidos: terminou na primeira colocação do grupo, demonstrou regularidade ao longo da competição, conta com o artilheiro da prova e dispõe de um elenco que respondeu bem às rotações promovidas pelo treinador.

As odds das casas de apostas funcionam como indicativo das probabilidades atribuídas pelos mercados, levando em consideração fatores como forma recente, qualidade do plantel, histórico em clássicos e caminho até a final. Embora não garantam resultados, ajudam a compreender tendências e a identificar quais equipes reúnem melhores condições no papel para brigar pelo título.

Se mantiver consistência defensiva e eficácia ofensiva em jogos de maior pressão, não será surpresa ver o Náutico avançar aos estágios decisivos e disputar o troféu.

Com regularidade, elenco profundo e ataque em boa fase, o clube chega aos playoffs com argumentos para sonhar com a conquista do campeonato, aguardando agora a definição do adversário.

Lance curioso: Dodô recebe cartão por pisar na bola

O clássico entre Santa Cruz-PE e Náutico, válido pelo campeonato estadual, terminou com vitória expressiva por 4 a 0 para o time alvirrubro. No entanto, um dos momentos mais comentados ocorreu quando a partida ainda estava empatada.

Dodô, avançado do Náutico, conduzia a bola pelo corredor esquerdo quando, num gesto de habilidade, subiu para cima da mesma com os dois pés. A reação do árbitro foi imediata: apitou falta a favor do Santa Cruz e exibiu cartão amarelo ao camisa dez. Neymar já veio criticar a situação, mas ela não surgiu do nada.

A federação estadual passou a adotar critérios mais rígidos para situações desse tipo, entendendo que certos gestos podem ser interpretados como provocação. Casos semelhantes já haviam gerado polêmica em outras competições, reforçando a necessidade de clareza nas interpretações.

Movimentações no mercado: reforços e ajustes

Durante a janela de transferências, o clube realizou ajustes para fortalecer o elenco visando as etapas finais do campeonato. Entre as novidades está o retorno de Leandro Kauã após empréstimo. Sua reintegração amplia as opções para o meio-campo, especialmente em partidas de maior exigência física.

Também chegaram Marco Antonio, vindo do Inter de Limeira, e Martins Pedro Ricardo, contratado sem vínculo anterior divulgado. Além deles, Leo (AE Altos) e Kayon (Botafogo PB) reforçaram o time por empréstimo, oferecendo alternativas para a rotação do elenco.

Essas movimentações buscam equilibrar o plantel e permitir que o treinador mantenha competitividade ao longo da temporada, evitando desgaste em sequência de jogos decisivos. Com a campanha consistente do Náutico e o favoritismo ainda apontado ao Sport Recife nas odds, os playoffs prometem equilíbrio e emoção até à definição do campeão.

