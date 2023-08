A- A+

NÃO É SÓ FUTEBOL Náutico doa material ortopédico para torcedora que se recupera de lesão no joelho; veja como ajudar Clara Carvalho também cuida da mãe, que tem câncer no útero e na mama

O Náutico presenteou a torcedora Clara Carvalho, nesta quinta-feira (24), com um imobilizador de joelho para auxiliar o tratamento dela, que se recupera de uma lesão sofrida no joelho em outubro de 2019. O item chegou ao estádio dos Aflitos através da empresa Kestal, parceria do clube pernambucano.

Como desdobramento da lesão, a alvirrubra passou por cinco procedimentos cirúrgicos e também desenvolveu trombose. Ela precisa manter uma rotina de sessões de fisioterapia e hidroterapia, mas, desempregada, não consegue cobrir os gastos financeiros sem ajuda.

Nas redes sociais, através do perfil @ajudeclaracarvalho no Instagram, a torcerdora compartilha detalhes do seu quadro clínico e também pede ajuda para custear os tratamentos da mãe, diagnosticada com câncer no útero e também na mama esquerda.

Para ajudá-la, assim como o Timbu fez, basta entrar em contato através das redes sociais (acesse aqui) ou fazer doação em dinheiro através do pix. A "chave" para transferências é [email protected].

