Nave privada capta pôr do sol lunar pela primeira vez em alta definição

Um módulo de alunissagem de propriedade de uma empresa americana capturou imagens em alta definição do pôr do sol na Lua, que ajudariam a Nasa a resolver o mistério de uma estranha neblina avistada no satélite natural pela primeira vez na década de 1960.

A Firefly Aerospace, com sede no Texas, publicou as imagens nesta terça-feira (18), depois de se tornar este mês a primeira companhia privada a alunissar uma nave robótica em posição vertical.

Seu módulo Blue Ghost tocou a superfície lunar em Mons Latreille, uma formação vulcânica dentro do Mare Crisium, uma planície basáltica no nordeste da face visível da Lua, e operou até 16 de março.

Uma das novas imagens mostra um halo verde solar brilhando no horizonte, o planeta Vênus como um pequeno ponto, enquanto a Terra aparece tão grande quanto o Sol quando visto da Terra.

"Estamos dedicando tempo para que cientistas especializados revisem todas as imagens", disse Joel Kearns, administrador associado adjunto para exploração da Direção de Missões Científicas da Nasa.

Entre o que buscam está o chamado "resplandor do horizonte", um fenômeno que permitiria às partículas de poeira lunar serem carregadas eletricamente pela radiação ultravioleta do Sol, para depois flutuarem sobre a superfície.

"As imagens são lindas, são realmente belas", comemorou Kearns.

O fenômeno foi detectado pela primeira vez pelas sondas Surveyor da Nasa na década de 1960 e depois foi observado pelos astronautas da missão Apollo.

O nível de detalhe das imagens poderia ajudar os cientistas a refinar os modelos existentes, que explicam como a luz se dispersa na superfície lunar.

