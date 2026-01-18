A- A+

PORTO DO RECIFE Navio-Aeródromo Multipropósito "Atlântico" recebe visitantes neste domingo (18) Visitação gratuita faz parte da programação da Operação "Aspirantex 2026", que a Marinha do Brasil (MB) conduz até 30 de janeiro

O Porto do Recife recebe, neste domingo (18), o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” e a Fragata “Defensora”, na Operação “Aspirantex 2026”. Feitas por meio de inscrições prévias, a visitação gratuita faz parte da programação da Operação “Aspirantex 2026”



A operação segue até 30 de janeiro, período que a Marinha promove uma agenda de visitações nos portos de Cabedelo (PB), Recife (PE), Maceió (AL), Salvador (BA) e Vitória (ES), na área compreendida entre os Estados do Rio de Janeiro e Paraíba.



"Todas as vezes que o navio vem para as portos, a gente abre para a visitação pública para que a comunidade local conheça esse que é maior navio de guerra da Marinha do Brasil. Esse imenso guardião da nossa Amazônia Azul, a zona econômica exclusiva do Brasil, tem 5.7 milhões de quilômetros quadrados e que é a responsabilidade da Marinha defender", explicou o capitão de Mar e Guerra José Paulo.

“Aspitantex 2026”

A Operação tem o objetivo de contribuir para o adestramento dos meios navais e aeronavais da Esquadra, além de promover a familiarização dos futuros oficiais da MB com a vida no mar.



"Essa operação é a primeira oportunidade que têm os alunos da Escola Naval, que se chamam aspirantes, para optarem qual a a área que eles vão seguir dentro da Marinha, se eles vão ser da Armada, Fuzileiros Navais ou Intendente", detalhou o capitão José Paulo.



Ao todo, estão mobilizados para essa operação cerca de 2.400 militares, incluindo 253 Aspirantes, distribuídos entre os navios empregados. Durante as escalas nos portos, os navios estarão abertos à visitação pública, permitindo a aproximação da sociedade com os meios navais da Marinha. Ao longo dos vinte dias de comissão, os Aspirantes da Escola Naval têm a oportunidade de aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula, bem como identificar e desenvolver suas aptidões profissionais.

A viagem marca, ainda, um momento decisivo na formação dos Aspirantes do segundo ano, quando realizam a escolha do Corpo (Armada, Fuzileiros Navais ou Intendentes) e Habilitação, etapa que definirá os rumos de suas carreiras na Marinha.

Estão diretamente envolvidos os seguintes veículos e equipamentos militares: Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”, Navio Doca Multipropósito “Bahia”, Navio de Desembarque de Carros de Combate “Almirante Saboia”, Fragatas “Independência” e “Defensora”, Corveta “Barroso”, Navio de Apoio Oceânico “Purus”, Navios-Patrulha Oceânicos “Apa” e “Araguari”.



O Navio-Patrulha “Gravataí”, Navios-Varredores “Atalaia” e “Araçatuba”, Navio de Socorro Submarino “Guillobel”, e Submarinos “Humaitá” e “Tonelero”, além das aeronaves UH-12 “Esquilo”, UH-15 “Super Cougar”, SH-16 “Seahawk”, AH-15B “Super Cougar”, AH-11B “Wild Lynx”, AF-1 “Skyhawk”, RQ-1 “ScanEagle” e IH-18 “Esquilo B3e” completam a frota.

