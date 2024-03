A- A+

Guerra Navio atacado pelos houthis naufraga no Mar Vermelho e carga de fertilizante representa risco ambien Ataque no mês passado contra o navio Rubymar envolveu dois mísseis balísticos antinavio lançados do Iêmen

Um navio de carga de propriedade britânica afundou no Mar Vermelho cerca de duas semanas depois de ser danificado em um ataque de mísseis da milícia Houthi apoiada pelo Irã, e o fertilizante que carregava agora representa um risco ambiental, disseram os militares dos Estados Unidos na manhã deste domingo.

O ataque no mês passado contra o navio Rubymar envolveu dois mísseis balísticos antinavio lançados do Iêmen. A tripulação teve de abandonar a embarcação após aquele que foi um dos ataques houthi mais importantes na região desde que o grupo começou a atacar navios num esforço para pressionar Israel a pôr fim ao seu cerco militar em Gaza.

O Comando Central dos militares dos EUA confirmou o naufrágio do Rubymar em comunicado nas redes sociais. Segundo a nota, o navio afundou na manhã de sábado carregando uma carga de 21 mil toneladas métricas de fertilizante de sulfato de fosfato de amônio que agora “representam um risco ambiental no Mar Vermelho”.

O navio também representa um “risco de impacto subterrâneo” para outros navios que se deslocam pela área, uma movimentada rota marítima internacional, disse o Comando Central.

O Rubymar foi um “desastre ambiental” antes mesmo de afundar porque o ataque criou uma mancha de óleo de 29 quilômetros, alertou o Comando Central no mês passado, quando já advertiu que o desastre poderia piorar se o fertilizante fosse derramado no mar.

Nenhum outro detalhe sobre o naufrágio, ou os riscos que representava para o meio ambiente ou para a navegação comercial, estava imediatamente disponível na manhã de domingo. O Rubymar navegou com bandeira de Belize. O seu operador, o Blue Fleet Group, com sede na Grécia, não respondeu a pedidos de comentário.

Após o ataque do mês passado, os 24 tripulantes do Rubymar foram levados para Djibuti por um navio operado por uma companhia marítima francesa. As autoridades portuárias do Djibuti disseram na época que os tripulantes eram da Síria, Egito, Índia e Filipinas.

