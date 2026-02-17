Navio atinge balsas no Porto de Santos e tripulantes pulam no mar

A- A+

Um navio porta-contêineres atingiu duas balsas na noite da segunda-feira, 16, na travessia entre Santos e Guarujá, no Porto de Santos, no litoral paulista. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, não há registro de feridos.



O acidente aconteceu por volta das 21h30. No momento da ocorrência, as duas embarcações estavam fora de operação e ocupadas apenas por suas tripulações, portanto sem veículos de passeio ou passageiros nas embarcações.



"A embarcação FB-15, que realizava manobra de apoio à FB-14 na travessia entre Santos e Guarujá, foi atingida pelo navio Seaspan Empire", afirmou a Semil.



Ainda de acordo com a secretaria, os tripulantes que estavam a bordo pularam no mar e nadaram até a margem em segurança.



Os danos foram restritos à proa da embarcação.



Em razão da ocorrência, as embarcações permanecem fora de operação no lado de Santos, aguardando determinação da Capitania dos Portos.



A travessia de balsas entre as cidades segue normal, realizada pelas demais embarcações da frota.



A Coordenadoria de Travessias acompanha a apuração dos fatos junto às autoridades marítimas e reforça que, desde a quinta-feira, 12, está em vigor o plano operacional especial para o feriado de carnaval nas oito travessias litorâneas do Estado, com frota ampliada e monitoramento contínuo para garantir segurança e fluidez no transporte. A operação segue até 18 de fevereiro.

