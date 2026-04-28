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Estreito de Ormuz

Navio carregado com GNL consegue sair do Golfo

Navio, de 290 metros de comprimento, carregou suas mercadorias na ilha de Das, nos Emirados Árabes Unidos, em 2 de março, e desligou seu transponder AIS no fim do mesmo mês

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Navio carregado de gás natural liquefeito (GNL) atravessou o Estreito de OrmuzNavio carregado de gás natural liquefeito (GNL) atravessou o Estreito de Ormuz - Foto: Razieh Poudat / ISNA / AFP

Um navio carregado de gás natural liquefeito (GNL) atravessou o Estreito de Ormuz, o que não acontecia desde o bloqueio quase total da passagem provocada pelo conflito no Oriente Médio no início de março, segundo a empresa de rastreamento marítimo Kpler.

De acordo com os dados da Kpler consultados nesta terça-feira pela AFP, o metaneiro Mubaraz, controlado pela Adnoc, a empresa petrolífera nacional dos Emirados Árabes Unidos, saiu do Golfo com 132.890 metros cúbicos de GNL a bordo através desta passagem pela qual transita 20% do comércio mundial de GNL em períodos de paz.

O navio, de 290 metros de comprimento, carregou suas mercadorias na ilha de Das, nos Emirados Árabes Unidos, em 2 de março, e desligou seu transponder AIS no fim de março, durante um mês, antes de voltar a emitir sinais na segunda-feira, perto da costa da Índia.

"É possível que tenha atravessado o estreito no fim da semana de 18-19 de abril, quando vários navios, entre eles sete metaneiros, planejaram passar, embora a dados ainda não estejam confirmados", afirmou Charles Costerousse, analista da Kpler, em um comunicado.

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Antes de Mubaraz, o Sohar LNG havia sido o único metaneiro que atravessou o estreito desde 1º de março. Mas navegava praticamente sem carga.

O mercado de gás natural liquefeito, do qual o Catar é um dos principais exportadores, é um dos mais afetados pelas restrições ao tráfego no Estreito de Ormuz, consequência do conflito iniciado em 28 de fevereiro com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Em outro mercado essencial para a economia mundial, o de petróleo bruto, mais de 70 navios carregados com o combustível vieram do Golfo desde 1º de março, principalmente procedentes do Irã.

O tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz foi reduzido em 95% desde o início da retaliação iraniana pela explosão israelense-americana.

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