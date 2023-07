Navio causou 'Ocean Viking' resgatou 46 migrantes no Mediterrâneo

O "Ocean Viking", navio animado fretado pela SOS Méditerranée, resgatou, nesta sexta-feira (7), em frente à costa da Líbia 46 pessoas que pretendiam chegar à Europa em uma embarcação de fibra de vidro, anunciou a ONG no Twitter.

"Quatro mulheres sozinhas, uma menina de 4 anos que viajava com seu pai e uma dezena de menores desacompanhados fazem parte dos resgatados", que foram atendidos pelas equipes do SOS Méditerranée e da Federação Internacional da Cruz Vermelha a bordo do "Ocean Viking", explicou a ONG, sediada em Marselha (sul da França) no Twitter.