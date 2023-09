A- A+

TRÁFICO DE DROGAS Navio com 3,6 toneladas de cocaína é apreendido em Pernambuco Embarcação era conduzida por cinco tripulantes que foram presos em flagrante

Uma embarcação carregada com cerca de 3,6 toneladas de cocaína foi apreendida na tarde desta terça-feira (19) enquanto navegava no mar territorial do Estado de Pernambuco.

O navio foi alvo de uma abordagem conjunta realizada pela Polícia Federal (PF) e pela Marinha do Brasil. Após a interceptação, a embarcação, que era conduzida por cinco tripulantes, foi escoltada para o Porto de Recife.

Os responsáveis pela condução do navio foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. De acordo com a Polícia Federal, as penas para os crimes podem chegar a 35 anos de reclusão. Outros detalhes sobre a apreensão ainda não foram divulgados pelo órgão.



Veja também

Cuba liberta jornalista independente detido durante cúpula do G77+China