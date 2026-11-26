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ESPANHA Navio com 7 mil toneladas de diesel afunda perto da ilha de Ibiza Os 17 tripulantes do navio foram resgatados, mas posteriormente foi confirmada a morte de um deles em um hospital de Ibiza

Um navio carregado com quase 7.000 toneladas de diesel afundou nesta quinta-feira (26) na costa da ilha mediterrânea espanhola de Ibiza, acidente que provocou a morte de um membro da tripulação, informaram os socorristas.

O Med Emre, um navio de produtos químicos com bandeira de Malta, viajava do porto de Algeciras para Barcelona, informaram os serviços de emergência das Ilhas Baleares em um comunicado.

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Os 17 tripulantes do navio foram resgatados, mas posteriormente foi confirmada a morte de um deles em um hospital de Ibiza.

Seis membros da tripulação sofreram "ferimentos leves", principalmente hipotermia, segundo os serviços de emergência.

Um navio e um avião do serviço espanhol de salvamento marítimo foram enviados para avaliar os possíveis danos ambientais.

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