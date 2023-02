Navio da Guarda Costeira dos EUA para missão de combate à pesca ilegal atraca em Suape

A- A+

Com previsão de saída para esta quinta-feira (2), o navio USCGC Stone, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, atracou no Porto de Suape, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, na segunda-feira (30).

A embarcação atua no combate a atividades marítimas ilícitas, como a pesca ilegal, apontada como principal ameaça global à segurança marítima. Estima-se que seja responsável pela perda anual de dezenas de bilhões de dólares em receita para pescadores legais.

O navio atracou em Suape como parada estratégica para o plano de implantação de multimissão no Oceano Atlântico. O objetivo do programa americano é combater e fortalecer as relações de soberania no mar dos países da região.

O navio recebeu, na terça-feira (31), a visita da cônsul-geral dos Estados Unidos no Recife, Jessica Simon; e do Capitão dos Portos de Pernambuco, Frederico Medeiros.

“Todas as nações se beneficiam do acesso livre e aberto ao domínio marítimo”, disse o capitão da Guarda Costeira dos EUA e comandante da embarcação, Clinton Carlson. “É um verdadeiro privilégio trabalhar com as forças marítimas do Brasil à medida que aumentamos nossa comunicação e trabalhamos juntos para defender a ordem internacional baseada em regras no mar”, enfatizou Carlson.

O navio Stone foi enviado pela última vez ao Atlântico Sul no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, em apoio à Operação Cruzeiro do Sul, na qual os dois países alavancaram o memorando de entendimento de compartilhamento de informações da Guarda Costeira dos Estados Unidos e do Brasil, operacionalizando perspectivas estratégicas sobre a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. O documento foi publicado em setembro de 2020.

