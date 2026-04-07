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Guerra no Oriente Médio Navio da Malásia garante passagem pelo Estreito de Ormuz; outros seis seguem retidos Outros seis navios malaios seguem retidos na região

Um navio comercial da Malásia foi autorizado a atravessar o Estreito de Ormuz, informou o Ministério das Relações Exteriores do país nesta terça-feira, 7. A passagem da embarcação foi liberada após negociações com autoridades iranianas. Outros seis navios malaios seguem retidos na região.

O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, disse que o país tem suprimento de combustível suficiente para atender à demanda doméstica até junho. A Malásia conta também com um amplo suprimento de gás natural liquefeito produzido internamente. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



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