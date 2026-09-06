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Independência do Brasil Navio da Marinha aberto à visitação no Recife durante o feriado de 7 de Setembro Rebocador de Alto-Mar Triunfo recebe o público neste domingo (6) e na segunda-feira (7), das 12h às 16h, no Terminal Marítimo do Porto do Recife

A serviço da Marinha do Brasil desde 1986, o Navio Rebocador de Alto-Mar Triunfo realiza missões de reboque de outras embarcações que estejam à deriva e distantes da costa. O navio, que trabalha há 40 anos com a Armada, está aberto para visitação durante o feriado do Dia da Independência, 7 de setembro. Com acesso pelo Terminal Marítimo do Porto do Recife, o Triunfo abre o convés entre 12h e 16h, gratuitamente.

O comandante Fábio Henrique, responsável pelo Triunfo, explica que o navio está no Porto do Recife especialmente para a comemoração do feriado da Independência, começando na véspera, domingo (06). O comandante observa que o público recifense sobe ao convés do navio com curiosidade e interesse pelo serviço dos militares da Marinha.

“É sempre uma grande curiosidade. Às vezes, é a primeira vez das pessoas num navio, quanto mais num navio militar e com capacidade de realização de tarefas tão diversas quanto o rebocador. Então, é sempre uma grande satisfação receber o público infantil também e conseguir entretê-los aqui com as explanações dos militares a respeito da nossa atividade diária", declara.

Fábio Henrique, comandante do Triunfo. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.

Se aproximar do público civil, demonstrando as atividades da Força Naval é um dos principais objetivos da Semana da Pátria. A ação integrativa é uma iniciativa da coporação e responsável pela exposição do rebocador.

Capacidades do Triunfo

O Triunfo faz missões pela costa nordestina que vão muito além do reboque. Robusto e com mais de 55 metros de comprimento, ele ainda faz transporte de suprimentos e é capaz de prestar apoio logístico, abastecendo outras embarcações em alto-mar. Apoio à ilhas oceânicas também faz parte das obrigações do navio. Além disso, o comandante destaca que o Triunfo dispõe de poder de fogo, transportando minas para situações específicas.

“Ele tem capacidade de realizar a operação de minagem defensiva. Serve para proteção de portos e vias navegáveis, além de impedir o acesso do inimigo no caso de conflito. Essas minas estão dispostas apenas para ilustrar a capacidade. O navio tem capacidade de carregar diversas minas e é só mais um exemplo de tarefa que o navio consegue executar”, detalha em frente às minas expostas no convés.

O comandante também aponta que esta pode ser uma das poucas oportunidades de conhecer o Triunfo, já que sua casa é a Base Naval de Natal, no Rio Grande do Norte. Na próxima terça-feira (08), o Triunfo zarpa em direção à sua sede.

Visitantes têm passeio guiado pelos militares. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.

Feriado da Independência

A abertura do rebocador se soma ao tradicional desfile das forças militares, marcado para as 8h desta segunda-feira (07). O local do evento será a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Estarão presentes autoridades militares e civis. A solenidade será presidida pela governadora Raquel Lyra. O desfile é gratuito e aberto ao público.

Serviço

Visita ao Navio Rebocador de Alto-Mar Triunfo

Quando: 6 e 7 de setembro, das 12h às 16h

Onde: Terminal Marítimo do Porto do Recife - Bairro do Recife

Entrada gratuita

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