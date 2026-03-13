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LAZER Navio da Marinha abre para visitação gratuita no Porto do Recife neste fim de semana Interessados devem realizar agendamento prévio a partir desta sexta-feira (13); 300 vagas serão disponibilizadas para cada dia de visita

O Porto do Recife recebe, neste sábado (14) e domingo (15), o Navio Hidrográfico Balizador "Comandante Manhães", da Marinha do Brasil, para visitação pública gratuita.

O acesso à embarcação será permitido das 10h às 15h, exclusivamente para visitantes que realizarem o agendamento prévio.

As inscrições abrem nesta sexta-feira (13) por meio de um formulário disponível no perfil oficial do Porto do Recife no Instagram. Estão sendo disponibilizadas 300 vagas por dia. A iniciativa busca aproximar a sociedade das atividades realizadas pela Força Naval, apresentando um meio operativo que atua em toda a costa do Nordeste.

O Comandante Manhães tem como missão principal a manutenção da segurança da navegação, sendo responsável pela operação e fiscalização de auxílios navais em estados como Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, além de arquipélagos como Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo.

A visitação acontece no Terminal de Passageiros do Porto do Recife. Por ser um ambiente portuário e uma embarcação militar, recomenda-se o uso de calçados fechados e confortáveis para facilitar o deslocamento pelas escadas e compartimentos do navio.

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