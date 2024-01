A- A+

Atração local Navio da Marinha estará aberto para visitação gratuita no Porto do Recife este domingo (21) A Fragata "Constituição" F42 chega em Recife por ocasião da operação "ASPIRANTEX" 2024, que iniciou em 11 de janeiro e terminará em 2 de fevereiro

A Fragata “Constituição” (F42), componente da Esquadra Brasileira, estará aberta para visitação gratuita, no Porto do Recife, neste domingo (21), das 8h até as 15h. A F42 chega ao Recife por ocasião da operação "Aspirantex" 2024, que iniciou no dia 11 de janeiro e termina no dia 2 de fevereiro.

A Operação tem objetivo de colocar em prática treinamentos de guerra, por meio de diversos exercícios e adestramentos, e preparar cerca de 170 Aspirantes, futuros Oficiais da Marinha do Brasil, para a vida no mar.

Incorporada à Marinha brasileira em março de 1978, a Fragata “Constituição”, modernizada na década de 2000, é capaz de executar tarefas de escolta a comboios e outras unidades, realizando proteção contra ameaças aéreas, de outras embarcações e até mesmo de submarinos.

Para visitar o navio, basta apenas chegar ao local.

Serviço

Evento: Visitação pública à Fragata “Constituição”

Dia: 21 de janeiro

Horário: 9h às 15h

Local: Terminal de Passageiros do Porto do Recife





Veja também

Rio Grande do Norte Mulher morre e outra fica ferida após quadriciclo em que estavam cair de falésia na praia de Pipa