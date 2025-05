Navio da Marinha mexicana bate em ponte em Nova York

A- A+

Um veleiro da Marinha do México colidiu com a ponte do Brooklyn, em Nova York, na noite deste sábado (17), deixando duas pessoas mortas e ao menos 19 feridos, de acordo com informações do prefeito Eric Adams.

A embarcação, o navio-escola Cuauhtémoc, estava iluminada e exibia uma enorme bandeira do México no momento do acidente, que ocorreu quando seus mastros, com cerca de 45 metros de altura, não conseguiram passar sob o arco da ponte.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o navio se aproxima da ponte pelo rio East, vindo do lado de Manhattan. A colisão arrancou o topo dos mastros, causando pânico entre os tripulantes e espectadores. O Cuauhtémoc é conhecido por participar de eventos navais internacionais e foi batizado em homenagem ao último imperador asteca.

Segundo comunicado da Marinha Mexicana, 22 pessoas ficaram feridas no incidente. Dessas, 19 foram encaminhadas a hospitais locais para tratamento, sendo que três estão em estado grave. Ainda de acordo com a nota oficial, nenhuma pessoa caiu na água e, por isso, não houve necessidade de operações de resgate no local.



Autoridades americanas e mexicanas abriram investigações para apurar as causas da colisão e se houve falha de navegação ou erro no planejamento da travessia. O tráfego na ponte foi temporariamente interrompido, e equipes de emergência permaneceram na região durante toda a madrugada.

