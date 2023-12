Navio da Noruega é atingido por míssil de milícia apoiada pelo Irã no Mar Vermelho

A- A+

Rebeldes houthis, milícia apoiada pelo Irã no Iêmen, atingiram um navio cargueiro norueguês no Mar Vermelho com um míssil de cruzeiro, no primeiro ataque bem-sucedido contra uma embarcação comercial em semanas de ameaças. O caso elevou as preocupações de que a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza possa se transformar em um conflito maior, em múltiplas frentes.

O Strinda, de transporte de produtos químicos, passava pelo estreito de Bab el-Mandeb, entre o Iêmen e o nordeste da África, rota-chave para o Canal de Suéz. O míssil de cruzeiro foi lançado a partir do Iêmen, país em guerra há quase uma década, de acordo com militares dos EUA. Ninguém ficou ferido.

Os houthis prometeram atingir navios e fechar a crucial hidrovia para o transporte marítimo global em represália à operação militar de Israel em Gaza contra o Hamas. A maioria dos mísseis e drones disparados pelos rebeldes foram derrubados por embarcações militares dos EUA na região.

Por outro lado, ofensivas houthis tiveram sucesso. Em 19 de novembro, o grupo capturou um porta-aviões comercial e obrigou a embarcação a seguir ao porto de Hodeidah, no Iêmen. O porta-aviões permanece no país do Oriente Médio.

O ataque bem-sucedido contra a embarcação ocorre no mesmo momento em que Israel intensifica a campanha militar terrestre no sul e no norte da Faixa de Gaza. Autoridades militares de Israel dizem que o Hamas está "à beira da dissolução".

A retoma dos combates em Gaza, após a semana de trégua para troca de prisioneiros, renovou os receios de que as milícias ligadas ao Irã – incluindo o Hezbollah e os houthis – intensificassem os seus ataques a Israel.

