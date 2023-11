A- A+

Guerra Navio de carga de propriedade israelense é sequestrado por rebeldes Houthi do Iêmen no Mar Vermelho A embarcação está registrada sob a bandeira das Bahamas e seguia da Turquia a caminho da Índia

Os rebeldes Houthi do Iêmen teriam assumido o controle de um navio de carga, denominado Galaxy Leader, que seguia da Turquia a caminho da Índia. A embarcação está registrada sob a bandeira das Bahamas.

Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel classificou o incidente de sequestro perto do Iêmen, no sul do Mar Vermelho, como "um grave incidente de proporções globais". Estima-se que há 22 tripulantes a bordo, mas nenhum é israelense. Todos são considerados civis. No entanto, o canal libanês Al Mayadeen informou que havia 52 pessoas a bordo do navio quando ele foi apreendido.

Segundo Daily Mail, o navio está registrado sob uma empresa britânica que é parcialmente propriedade do magnata israelense Abraham Ungar, e atualmente está alugado a uma empresa japonesa.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, afirmou: "O sequestro de um navio de carga pelos Houthis perto do Iémen, no sul do Mar Vermelho, é um incidente muito grave de consequências globais".

"O navio partiu da Turquia a caminho da Índia, sendo tripulado por civis de várias nacionalidades, não incluindo israelitas. Não é um navio israelense." O navio estava sendo alugado para uma companhia de navegação japonesa.

