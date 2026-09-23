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Guerra no Oriente Médio Navio de carga é atingido por projétil em Ormuz, pega fogo e fica à deriva Até o momento, não há relato de impacto ambiental, segundo a agência

O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira (23) que recebeu relato de um ataque a uma embarcação de carga no Estreito de Ormuz. Segundo o comunicado, o oficial de segurança da companhia responsável pelo navio relatou que a embarcação foi atingida por um projétil desconhecido.

O navio está em chamas e à deriva, acrescentou a UKMTO. Toda a tripulação foi retirada, com registro de duas pessoas feridas. As autoridades investigam o incidente.

Até o momento, não há relato de impacto ambiental, segundo a agência. A UKMTO recomendou que embarcações que transitam pela região mantenham cautela e comuniquem qualquer atividade suspeita.

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