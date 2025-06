A- A+

OCEANO PACIFICO Navio de carga transportando veículos elétricos queima há 8 dias no mar e não há como apagar fogo Tripulação do navio escapou em um bote salva-vidas

Um incêndio em um navio de carga transportando veículos elétricos, que contêm baterias de íons de lítio altamente inflamáveis, continuava ativo na costa do Alasca nesta quarta-feira, mais de oito dias após seu início, segundo informou a Guarda Costeira dos EUA e o gerente da embarcação.

Um dos conveses que transportava veículos elétricos começou a soltar fumaça na tarde de terça-feira, quando o navio, o Morning Midas, estava a aproximadamente 2 mil quilômetros de Anchorage, segundo sua administradora, a Zodiac Maritime. A tripulação, incapaz de conter o fogo, enviou um alerta de emergência 15 minutos depois, informou a empresa de navegação sediada em Londres, em um comunicado.

Todos os 22 tripulantes abandonaram o navio de 180 metros em um bote salva-vidas e foram resgatados por uma embarcação comercial próxima.

Uma porta-voz da Guarda Costeira disse na última semana que as autoridades estavam permitindo que o fogo se extinguisse por conta própria, observando à distância segura devido ao risco de explosão das baterias de íons de lítio nos carros.

Dustin Eno, porta-voz da Zodiac Maritime, afirmou que não havia navios de combate a incêndios próximos para ajudar a apagar as chamas, e uma equipe de resgate só chegou ao local no domingo.

A agência planeja investigar a causa do incêndio, informou a porta-voz, Suboficial de Primeira Classe Shannon Kearney, do 17º Distrito da Guarda Costeira no Alasca. Ela afirmou que ainda era cedo para concluir que o fogo começou nos veículos elétricos.

Veículos elétricos contêm baterias de íons de lítio que podem superaquecer e causar incêndios que se espalham rapidamente e produzem gases tóxicos, tornando-os difíceis e perigosos de apagar.

O Morning Midas transportava 3.000 carros, incluindo 800 veículos elétricos, e tinha chegada prevista em Lázaro Cárdenas, no México, em 15 de junho, segundo a Zodiac.

O navio partiu de Yantai, na China, em 26 de maio, e fez paradas em Xangai e Nansha, dois importantes polos de exportação de veículos elétricos chineses, antes de cruzar o Pacífico, de acordo com a Maritime Optima, uma empresa norueguesa de dados marítimos.

Importações de veículos elétricos

As importações da China dominam o mercado de veículos elétricos na América Latina. Mais de 60% dos veículos elétricos vendidos no México em 2023 e 2024 vieram da China, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA).

Os riscos de incêndios por baterias podem ser maiores no mar, onde a água salgada pode corroer os materiais que revestem as baterias e gerar uma chama ainda maior.

Em 2022, o Felicity Ace, um navio transportador de veículos um pouco maior que o Morning Midas, afundou no Oceano Atlântico com cerca de 4.000 carros — incluindo Bentleys e Porsches — após um incêndio a bordo que durou quase duas semanas.

As baterias de íons de lítio também representam riscos à aviação. Nos últimos meses, a Southwest Airlines e várias companhias aéreas asiáticas reforçaram as restrições sobre o uso e transporte dessas baterias durante voos. As proibições na Ásia entraram em vigor após um incêndio destruir um avião de passageiros em um aeroporto da Coreia do Sul em janeiro.

Não há uma ligação definitiva entre baterias portáteis e esse incêndio, e uma investigação está em andamento.

