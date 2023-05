A- A+

Reciclagem de Plástico Navio de combate à poluição do plástico atraca no Recife com atividades de conscientização A capital pernambucana será a única parada da expedição mundial no Brasil; embarcação saiu da França em outubro do ano passado

Uma expedição mundial de combate à poluição do plástico atracou no Porto do Recife, no último dia 28 de abril. Com o objetivo de trocar experiências com empreendedores locais de reciclagem para desenvolver soluções sustentáveis contra a poluição, o navio Plastic Odyssey fica na capital pernambucana até 25 de maio.

O Plastic Odyssey pretende fazer uma jornada de três anos, que teve início em outubro do ano passado. A partida foi do Porto de Marselha, na França, e já passou pelo Mediterrâneo (Líbano, Egito, Tunísia, Marrocos) e a África Ocidental (Senegal, Guiné, Cabo Verde). Após sair do Brasil, a embarcação seguirá para a Guiana Francesa e continuará até o final de 2023 para descobrir iniciativas na América Central e Latina.

A tripulação conta com 30 pessoas, que revezam em 20 a bordo. A equipe conta com marinheiros e engenheiros que participam do desenvolvimento das máquinas de reciclagem. Simon Bernard, CEO Plastic Odyssey, explicou os objetivos da empresa.

"A ideia é dar formas de agregar valor ao plástico para criar um modelo econômico. Temos uma rede internacional e contamos com mais de cem jovens empreendedores", disse o francês.

Simon Bernard, CEO Plastic Odissey. Foto: Júnior Soares/ Folha de Pernambuco

A capital pernambucana foi a única parada escolhida no Brasil. Atividades de conscientização sobre a importância da reciclagem serão desenvolvidas para jovens, além de exposições para o público de forma geral. Larissa Maynara, gerente de ativação do RECENTRO, ressaltou a importância da iniciativa.

"Temos um apelo muito grande pelas pautas simbólicas como a da Plastic Odyssey, que tem grande impacto na cidade e no centro. É muito importante que o poder público esteja alinhado com pautas de proteção ambiental", comentou Larissa.

Confira o cronograma completo do Plastic Odyssey no Recife:

De 4 a 12 de maio

A conscientização sobre a poluição plástica é fundamental para construir um mundo mais sustentável. Grupos convidados, de todas as idades, são convidados a visitar o navio e conhecer a tripulação.

De 5 a 15 de maio

Será apresentada uma exposição sobre alternativas ao plástico. O navio transporta a exposição “Baús do Tesouro” de uma escala para outra: uma biblioteca de soluções e objetos de todo o mundo para substituir o plástico. A exposição nômade é enriquecida com novos objetos a cada parada e possibilita promover as soluções descobertas pela expedição à medida que ela se encontra. Será complementado pelas iniciativas brasileiras de redução descobertas durante nossa escala em Recife. A exposição é gratuita e aberta a todos na Casa Zero.

De 9 a 12 de maio

A equipe da expedição oferecerá um programa de treinamento em técnicas de reciclagem para equipes locais, contribuindo assim para o desenvolvimento de habilidades e a promoção de uma gestão sustentável de resíduos plásticos.

Durante toda a estadia

As equipes de exploradores da Plastic Odyssey conhecerão iniciativas de campo para valorizar e transformar resíduos plásticos em recursos, graças à engenhosidade de técnicas alternativas. Estamos à procura de interessados no setor que devem se inscrever através do formulário online.

Durante toda a estadia

A equipe do Plastic Odyssey também está realizando um programa global de pesquisa para entender

como nos libertar da nossa dependência do plástico. Visite plasticodyssey.org para saber mais.

