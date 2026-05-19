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hantavírus Navio de cruzeiro atingido por hantavírus voltará a navegar em junho após passar por desinfecção Embarcação MV Hondius teve viagens canceladas após surto da cepa andina do vírus deixar mortos e infectados; empresa prevê retomada das operações em 13 de junho

O navio de cruzeiro MV Hondius, da empresa Oceanwide Expeditions, voltará a operar em junho após passar por um processo de desinfecção na Holanda devido ao surto de hantavírus a bordo. A embarcação, que registrou quase uma dúzia de infectados e três mortes associadas à cepa andina da doença, retomará as viagens em 13 de junho, segundo a companhia.

O navio chegou ao porto de Rotterdam, na Holanda, às 11h dessa segunda-feira (18). De acordo com a empresa, não há pessoas com sintomas a bordo nem entre os tripulantes desembarcados. Vinte tripulantes e dois membros da equipe médica do RIVM, instituto nacional de saúde holandês, deixaram a embarcação e foram encaminhados para uma instalação especializada de quarentena. Outros cinco tripulantes seguem no navio e desembarcarão posteriormente, seguindo protocolos sanitários.

A Oceanwide Expeditions informou ter contratado o Grupo EWS, especializado em desinfecção de embarcações, para realizar uma limpeza completa do MV Hondius. O processo utilizará cloro e peróxido e deve durar entre três e quatro dias, dependendo das inspeções realizadas pelas autoridades sanitárias. Segundo a companhia, o grupo responsável pela operação já atuou em navios durante a pandemia de Covid-19 e afirmou que, após a conclusão da limpeza, a embarcação estará segura para voltar a operar.

Viagens canceladas

Por causa da operação sanitária, duas viagens programadas foram canceladas: os roteiros HDS02-26, previsto entre 29 de maio e 5 de junho, e HDS03-26, de 5 a 13 de junho. Os passageiros afetados receberam opções de remarcação e orientações adicionais.

A empresa afirmou, porém, que todas as viagens a partir de 13 de junho serão mantidas. O próximo embarque do MV Hondius está previsto para partir de Longyearbyen, em Svalbard, em um cruzeiro de sete dias pelas ilhas próximas ao Polo Norte.

Também nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que o risco do hantavírus para a população em geral segue “baixo” e que não há sinais de um surto maior em curso.

Apesar disso, pesquisadores ligados à OMS e ao Banco Mundial alertaram que o mundo segue despreparado para futuras pandemias, afirmando que os investimentos em prevenção, pesquisa e preparação sanitária global não acompanham o aumento da frequência de epidemias infecciosas.

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