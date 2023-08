Navio de cruzeiro colide com petroleiro durante tempestade, na Espanha

A- A+

O navio Britannia, da P&O Cruises, colidiu com um petroleiro na Espanha neste domingo. O cruzeiro estava atracado no porto de Palma de Maiorca mas se soltou devido ao vento e bateu na embarcação de transporte de petróleo, de acordo com a Autoridade Portuária das Ilhas Baleares.

O cruzeiro tinha centenas de turistas a bordo. Em nota, a P&O Cruises informou que a embarcação estava envolvida em um "incidente relacionado ao clima". E acrescentou que um "pequeno número de pessoas sofreu ferimentos leves".

Os passageiros feridos receberam cuidados no centro médico do navio, informou o porta-voz da P&O Cruises, em comunicado enviado por e-mail ao jornal americano USA Today.

O acidente aconteceu em meio a uma tempestade no final da manhã de domingo. De acordo com o AccuWeather, foram registradas rajadas de vento de até 112 quilômetros por hora.

O Britannia estava em Palma de Maiorca como parte de um cruzeiro de ida e volta partindo da cidade inglesa de Southampton. A viagem iniciou-se em 18 de agosto. O itinerário também incluiu paradas como Cádiz e Ibiza.

De acordo com o USA Today, o Britannia sofreu danos estruturais e recebeu a determinação de retornar a Southampton com menos pessoas a bordo.

"Um número limitado de hóspedes e tripulantes a bordo foram informados de que deixarão o navio e retornarão a Southampton (ou ao ponto de partida) por voo e transferência", informou o porta-voz da P&O Cruises ao jornal americano.

"Os hóspedes que permanecerem a bordo poderão desfrutar do entretenimento e das atividades programadas para o restante da viagem", finalizou a nota.

