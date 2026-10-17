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Navio de gás natural liquefeito sofre incidente no Iêmen, diz marinha britânica

Em comunicado publicado neste sábado (17), a UKMTO informou que o comandante do navio disse ter sido abordado por uma pequena embarcação com sete pessoas a bordo

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Navio de gás natural liquefeito sofre incidente no Iêmen, diz marinha britânicaNavio de gás natural liquefeito sofre incidente no Iêmen, diz marinha britânica - Foto : Razieh Poudat/ISNA/AFP

O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) informou ter recebido neste sábado, 17, o relato de um incidente a 140 milhas náuticas (aproximadamente 249 quilômetros) a sudeste de Al Mukalla, no Iêmen, envolvendo uma embarcação de gás natural liquefeito (GNL)

Em comunicado publicado neste sábado (17), a UKMTO informou que o comandante do navio disse ter sido abordado por uma pequena embarcação com sete pessoas a bordo.

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Segundo o relato, a embarcação disparou dois tiros contra o navio gaseiro, cuja equipe de segurança armada efetuou dois disparos de advertência contra o barco menor, o que o forçou a alterar o curso.

"Recomenda-se que as embarcações transitem com cautela e comuniquem qualquer atividade suspeita à UKMTO, enquanto as autoridades investigam o caso", alertou a UKMTO no texto.

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