internacional Navio de guerra americano intercepta narcossubmarino com 2,3 toneladas de cocaína, na Guiana Cruzador de mísseis teleguiados foi usado em operação conjunta dos EUA com autoridades locais

Um navio de guerra americano interceptou um narcossubmarino que carregava 2,3 toneladas de cocaína no mar da Guiana, segundo anunciaram as autoridades dos EUA, nesta quinta-feira. A ação, feita em coordenação com a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos e a Unidade Antinarcóticos da Alfândega da Guiana, prendeu quatro pessoas.

A embarcação foi localizada cerca de 241 quilômetros de distância do litoral do país sul-americano. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos na Guiana, o processo relativo à apreensão da droga, descrito como "histórica", irá ocorrer nos EUA.

Divulgado apenas nesta semana, o caso aconteceu no dia 21 de março. Nessa data, o cruzador de mísseis teleguiados USS Leyte Gulf, com capacidade de atuar em ações de defesa área e guerra anti-submarina, interceptou a embarcação clandestina.

"O governo dos EUA continua empenhado em apoiar o Governo da Guiana e os seus parceiros do Caribe no desenvolvimento de uma capacidade cada vez maior para desmantelar o tráfico ilícito e o crime transnacional", disse a embaixada americana por meio de nota.

Dupla apreensão em janeiro

Em janeiro, Colômbia e o Equador anunciaram a apreensão de dois semisubmersíveis carregados de drogas em seus respectivos territórios durante o mesmo fim de semana.

As Forças Armadas do Equador afirmaram terem interceptado uma embarcação com quase três toneladas de cocaína a cerca de 60 km da costa de Esmeraldas. No dia seguinte, a Marinha da Colômbia emitiu em comunicado sobre a apreensão do “primeiro semissubmersível do ano” no país, próximo ao porto de Buenaventura, transportando 795 kg de cocaína.

Ambos os narcossubmarinos tinham 15 metros de comprimento, eram da cor cinza e foram identificados nas águas do Oceano Pacífico.

Segundo comunicado das Forças Armadas do Equador, a operação do país foi realizada em colaboração com a polícia e a Marinha da Colômbia, e três cidadãos colombianos foram detidos a bordo da embarcação. No navio apreendido pela Colômbia, três pessoas a bordo também foram presas.

