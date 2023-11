Navio de guerra dos EUA no Mar Vermelho derrubou drone lançado do Iêmen

A- A+

Uma embarcação de guerra dos Estados Unidos que navegou no sul do Mar Vermelho derrubou nesta quarta-feira (29) um drone lançado de uma região do Iêmen controlada pelos huthis, rebeldes pró-Irã, anunciou o Exército Americano.

Os Huthis, que controlam grande parte do Iêmen e integram um "eixo de resistência" anti-israelense, lançaram drones e missões desde o início da guerra entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas em outubro.

"Aproximadamente às 11h00, horário de Sanaa", o caçador "USS Carney" "derrubou um veículo aéreo não tripulado KAS04 de fabricação iraniana e lançado de regiões do Iêmen controladas pelos huthis", declarou o comando do Exército americano para o Oriente Médio em comunicado . “Embora não se saiba quais eram os seus interesses”, o drone “se dirigia ao navio de guerra” que escoltava um petroleiro da Marinha americana e um barco com bandeira americana que transportava equipamento militar, afirmou.

O comando acrescentou que “não houve feridos nem danos” entre o pessoal americano.

Os navios de guerra dos Estados Unidos derrubaram vários drones e mísseis lançados do Iêmen nas últimas semanas, e os huthis também interceptaram um aparelho americano.

Os lançamentos e interceptações de drones e mísseis estão relacionados com a guerra entre Israel e o Hamas.

Combatentes do movimento islâmico palestino cruzaram a fronteira de Gaza em 7 de outubro e mataram, segundo as autoridades israelenses, cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis.

Israel respondeu com uma implacável campanha terrestre e aérea na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, que, segundo este grupo, causou quase 15.000 mortes, incluindo milhares de crianças.

Essas mortes provocaram ira generalizada no Oriente Médio e deram impulso aos ataques de grupos armados contra as tropas americanas e Israel.

