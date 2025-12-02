A- A+

Pernambuco Navio do Greenpeace terá visitação pública no Recife neste fim de semana Acesso da embarcação será realizado por meio do Terminal Marítimo de Passageiros Nelcy da Silva Campos, no Bairro do Recife

O Rainbow Warrior, navio-símbolo do ativismo do Greenpeace, chega ao Recife nesta terça-feira (2) depois de uma intensa agenda durante quase 20 dias na COP30, em Belém, onde continua sua jornada em defesa de justiça climática e dos oceanos, com discussões e encontros com organizações locais.



Com o tema “Do morro ao mar, justiça climática pra quem resiste!", a embarcação ficará aberta para visitação do público neste sábado (6) e domingo (7), das 9h às 16h, e permitirá que a população conheça de perto o navio. O acesso será realizado através do Terminal Marítimo de Passageiros Nelcy da Silva Campos, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

“Depois de quase 20 dias na COP30, chegar ao Recife com o Rainbow Warrior tem um significado especial: reforçamos que falar de justiça climática exige escutar e fortalecer os territórios e as populações costeiras que há décadas convivem com desigualdades ambientais. Do morro ao mar, reafirmamos que as decisões sobre clima só fazem sentido quando dialogam com as experiências e as demandas das comunidades que vivem na linha de frente dos impactos climáticos", afirma a coordenadora de Justiça Climática do Greenpeace Brasil, Leilane Reis.

Derramamento de óleo no Nordeste

A presença do Rainbow Warrior na costa nordestina também tem o objetivo de chamar a atenção para os seis anos de um grave crime ambiental que ocorreu no Brasil: o derramamento de 5 mil toneladas de óleo na costa do Nordeste em 2019.



Na época, o óleo chegou até às praias do Sudeste e afetou não somente a vida marinha de águas costeiras, manguezais e estuários da região, mas também as comunidades pesqueiras e marisqueiras e povos tradicionais locais.

“É triste e preocupante lembrar o que ocorreu na costa do Nordeste com o derramamento do óleo em 2019. Mais preocupante ainda é constatar que outras áreas costeiras brasileiras, como a Foz do Amazonas, também estão sujeitas a danos socioambientais de proporções irreparáveis”, afirma a coordenadora de Oceanos do Greenpeace Brasil, Mariana Andrade.

Estima-se que mais de 300 mil pessoas tenham sido afetadas pelo derramamento de óleo em 2019, assim como cerca de 130 municípios, que grande parte da subsistência vinha das atividades de pesca, principalmente artesanal.

De acordo com dados de órgãos públicos, foram gastos cerca de R$ 188 milhões para a limpeza das praias e do oceano. O prejuízo ambiental, no entanto, é imensurável, já que o petróleo atingiu mais de 3 mil quilômetros do litoral brasileiro, devastando a fauna e a flora marinhas.

“Para que não ocorram novos acidentes com graves consequências socioambientais, é essencial que tenhamos legislações eficientes e capazes de coibir a destruição de ecossistemas marinhos e costeiros no Brasil”, pontua Mariana Andrade.

Serviço

Visitação aberta ao navio Rainbow Warrior, do Greenpeace Brasil

Quando: 6 e 7 de dezembro de 2025, das 9h-16h

Onde: Terminal Marítimo de Passageiros Nelcy da Silva Campos

Av. Alfredo Lisboa - Recife. Ponto de referência: Leão do Mestre Nuca

