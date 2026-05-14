Navio é apreendido na costa dos Emirados Árabes Unidos e segue em direção ao Irã
Marinha britânica não divulgou o nome do navio apreendido e afirmou que está investigando o caso
Um navio ancorado na costa leste dos Emirados Árabes Unidos foi apreendido e segue em direção a águas iranianas, segundo informou o Exército britânico nesta quinta-feira, 14.
O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) relatou ter recebido informações de que a embarcação foi tomada por "pessoal não autorizado" enquanto estava ancorada a cerca de 38 milhas náuticas a nordeste do porto de Fujairah, próximo ao Estreito de Ormuz.
A Marinha britânica não divulgou o nome do navio apreendido e afirmou que está investigando o caso. Não houve reivindicações imediatas de responsabilidade pela apreensão.
Fujairah é um importante terminal de exportação de petróleo e o principal porto dos Emirados Árabes Unidos fora do Golfo Pérsico A região já foi alvo de repetidos ataques durante o período de tensões e conflitos com o Irã.
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Em outro caso, autoridades indianas afirmaram que um navio cargueiro com bandeira da Índia afundou na costa de Omã após um ataque que provocou um incêndio a bordo. A embarcação navegava da Somália em direção a Sharjah quando foi atingida. Ainda não há confirmação sobre os responsáveis.
O ataque ao navio cargueiro Haji Ali ocorreu na quarta-feira, segundo Mukesh Mangal, alto funcionário do Ministério da Marinha Mercante da Índia. Ele afirmou que todos os 14 tripulantes indianos foram resgatados pela guarda costeira de Omã e estão a salvo.
O Ministério das Relações Exteriores da Índia classificou o incidente como "inaceitável" e condenou os contínuos ataques contra navios mercantes e marinheiros civis. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.