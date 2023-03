A- A+

DESENCALHE Após cinco meses encalhado na Praia do Sossego, em Itamaracá, navio é removido pela Marinha Eros IV passou cinco meses em um banco de areia na Praia do Sossego

Após cinco meses encalhado na Praia do Sossego, em Itamaracá, Região Metropolitana do Recife, um navio precisou ser removido pela Marinha do Brasil. A embarcação, identificada como Eros IV, atracou em um banco de areia há cinco meses e despertou a curiosidade dos moradores por ter sido largada pelos tripulantes no local.

Segundo a Marinha, a retirada do navio aconteceu após tentavas de contato com o proprietário que não demonstrou interesse em retirar o Eros IV do local. Na época de seu surgimento, moradores da região contaram ao site G1 que a embarcação possuía cinco tripulantes, que seriam do Rio de Janeiro, e eles teriam contado que o atracaram no local porque o barco teria tido um problema quando estava em alto-mar.

Na última quinta-feira (23), a Marinha divulgou uma nota, informando detalhes da operação para desencalhar o navio. A operação foi realizada pela Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE), na última terça-feira (21). Segundo a Força Armada, após o desencalhe do navio, o Eros IV foi conduzido até o Porto do Recife para atracação em local seguro e abrigado.

Segundo a nota, um inquérito foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do encalhe. Confira a nota completa:

"A Marinha do Brasil (MB) informa que coordenou, em 21 de março, por meio da Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE), a operação de desencalhe da embarcação “EROS IV”, motivada pela ausência de ação do proprietário. A embarcação estava encalhada nas proximidades da Praia do Sossego, em Itamaracá (PE), desde o dia 11 de outubro de 2022.

A operação de desencalhe contou com a participação de embarcações de apoio e uma equipe da CPPE. Após o desencalhe, a embarcação “EROS IV” foi conduzida até o Porto do Recife para atracação em local seguro e abrigado, a fim de preservar a segurança da navegação e prevenir a poluição hídrica. Um inquérito foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do encalhe".

