Navio encalhado no Canal de Suez volta a navegar após cinco horas

Depois de cinco horas de mobilização, o navio que havia encalhado pela manhã no Canal de Suez, Egito, voltou a navegar e segue sua rota até Portugal. O tráfego marítimo tinha sido desviado por conta naufrágio, mas a passagem de outras embarcações não foi prejudicada.

Ainda não há detalhes sobre o que teria causado problemas no navio. Construído em 2015 e operado pela Mediterranean Shipping Company, com sede em Genebra, o MSC Istanbul tem 399 metros de comprimento e 54 metros de largura

Seu tamanho é muito semelhante ao do Ever Given, de 400 metros, navio que se chocou contra uma margem em um trecho de pista única do canal em março de 2021, bloqueando a hidrovia.

O Canal de Suez permite a passagem de dois comboios de embarcações por dia em ambas as direções. Como o Ever Given só voltou a navegar seis dias depois, centenas de navios já esperavam para atravessar o canal.

Na época, o bloqueio do Suez forçou alguns navios a fazer a rota alternativa ao redor do Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, exigindo combustível adicional.

Cerca de 10% do comércio mundial atravessam o canal, que é uma das principais fontes de moeda para o Egito. Segundo a Autoridade do Canal de Suez, no ano passado, 23.851 embarcações passaram pela hidrovia, ante 20.649 embarcações em 2021. A receita do canal em 2022 chegou a US$ 8 bilhões, a maior de sua história.

