GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Navio espanhol com ajuda humanitária se aproxima da costa de Gaza por nova rota marítima Embarcação é a primeira a utilizar corredor marítimo recém liberado para entrega de insumos à população palestina

O primeiro navio de ajuda humanitária que segue para a Faixa de Gaza por um novo corredor marítimo ficou visível a partir da costa do território palestino nesta sexta-feira. O navio da ONG espanhola 'Open Arms', que transporta 200 toneladas de alimentos, estava a cinco quilômetros do litoral palestino, segundo o site especializado Vessel Finder, nas primeiras horas da manhã (no Brasil). O horário do desembarque não está confirmado.

Moradores de Gaza se reuniram na costa para aguardar a chegada do navio. Imagens de vídeo e fotografias da AFP mostram a embarcação visível a olho nu.

O navio da 'Open Arms' zarpou na terça-feira do porto de Larnaca, no Chipre, com suprimento de arroz, farinha e conservas, fornecidos pela ONG World Central Kitchen (WCK), comandada pelo chef espanhol José Andrés.

O carregamento deve render quase 300 mil refeições. O navio foi inspecionado pelas autoridades israelenses antes de deixar o Chipre.

— Esperamos descarregar a ajuda assim que for possível atracar, mas muitos fatores influenciam a operação complicada — disse Erin Gore, diretora geral da WCK. A equipe da ONG em Gaza está construindo um cais flutuante para receber a ajuda.

