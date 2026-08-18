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Conflito

Navio foi atingido por 'projétil desconhecido' no Estreito de Ormuz, diz órgão do Reino Unido

UKMTO indica que uma embarcação foi atingida por um "projétil desconhecido" enquanto realizava a travessia da rota marítima

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Navio foi atingido por 'projétil desconhecido' no Estreito de Ormuz, diz órgão do Reino UnidoNavio foi atingido por 'projétil desconhecido' no Estreito de Ormuz, diz órgão do Reino Unido - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

A United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), órgão do Reino Unido que monitora a navegação mercante, recebeu um relato de um incidente no Estreito de Ormuz nas primeiras horas desta terça-feira, 18 (pelo horário local).

O UKMTO indica que uma embarcação foi atingida por um "projétil desconhecido" enquanto realizava a travessia da rota marítima. O impacto causou danos à casa de máquinas do navio e resultou "em uma baixa na tripulação". Os demais tripulantes estão recebendo assistência da Guarda Costeira de Omã.

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Iraque

O presidente do Parlamento do Irã e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, visitará na quarta-feira, 19, o Iraque, com o objetivo de fortalecer a cooperação estratégica entre Teerã e Bagdá.

A viagem acontece em meio às renovadas tensões no Oriente Médio. O primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi, expressou na segunda-feira, 17, preocupação com o fechamento do Estreito de Ormuz e disse que não pode depender apenas rota marítima para escoar a produção de petróleo.

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