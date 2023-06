A- A+

Mundo Navio humanitário resgata 86 migrantes no Mediterrâneo A grande maioria dos viajantes ilegais é composta por menores que empreenderam essa perigosa travessia sem estarem acompanhados por seus familiares

O Ocean Viking, um navio humanitário fretado pela SOS Méditerranée, resgatou nesta terça-feira (27) 86 pessoas ao largo da costa da Líbia que tentavam chegar à Europa em uma embarcação improvisada, anunciou a ONG.

"A maioria dos sobreviventes, provenientes principalmente da Gâmbia e do Senegal, está sofrendo de desidratação, exaustão e queimaduras de combustível", disse um porta-voz da organização sediada em Marselha, na França, à AFP.

A grande maioria dos viajantes ilegais é composta por menores que empreenderam essa perigosa travessia sem estarem acompanhados por seus familiares.

As autoridades italianas designaram Bari como porto seguro para o desembarque dos sobreviventes, o que implica em três dias de navegação, lamentou a organização.

Várias ONGs internacionais que participam de operações de resgate de migrantes no Mediterrâneo denunciaram em janeiro que o governo italiano de extrema direita está tentando "obstruir a assistência às pessoas em perigo".

O Mediterrâneo central é a rota migratória mais perigosa do mundo, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A agência da ONU estima que desde o início de 2023, 1.724 migrantes desapareceram na região, em comparação com 1.417 durante todo o ano de 2022.

Veja também

Saúde Cientistas da USP identificam hormônio que reverte danos da obesidade