MUNDO Navio mexicano que colidiu com ponte em Nova York já esteve no Brasil durante regata internacional Com 45 metros de altura, embarcação atingiu a parte inferior da ponte ao deixar o porto rumo à Islândia; acidente deixou dois mortos e ao menos 19 feridos

Em março de 2018, o Navio-Escola Veleiro Cuauhtémoc, da Marinha do México, fez escala em Fortaleza como parte de sua participação na Regata Velas Latinoamérica, uma das maiores travessias navais do continente. Durante sua estadia, o navio ficou aberto à visitação pública e atraiu centenas de curiosos e entusiastas da navegação.

A embarcação seguiu viagem rumo ao Rio de Janeiro e depois cruzou as águas da América Latina e Caribe ao lado de outras 11 nações, em uma jornada de quase 6 meses e mais de 12 mil milhas náuticas. Em 2022, o navio mexicano “Cuauhtémoc” não participou da etapa brasileira.

Acidente

O acidente com o Cuauhtémoc ocorreu na noite do último sábado (17), quando o navio, durante uma manobra para deixar Nova York rumo à Islândia, tentou passar sob a Ponte do Brooklyn. Os mastros da embarcação, com cerca de 45 metros de altura, eram mais altos do que a altura da ponte, que é de aproximadamente 38,7 metros. A colisão arrancou o topo das estruturas de madeira e metal, lançando destroços sobre o convés e ferindo dezenas de pessoas a bordo.





Segundo autoridades locais, o impacto resultou na morte de dois tripulantes e deixou ao menos 19 feridos, incluindo pessoas em estado grave. Cerca de 250 pessoas estavam a bordo no momento da colisão. O navio foi rapidamente movido para o Píer 36, nas proximidades, para que os passageiros pudessem ser evacuados com segurança. Nenhuma pessoa caiu na água, o que dispensou operações de resgate subaquáticas.

O Cuauhtémoc fazia parte de uma turnê diplomática internacional e estava programado para participar da comemoração dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, em 2026. A embarcação é considerada um símbolo do México no exterior e já visitou mais de 60 países desde que foi incorporada à Marinha em 1982. O governo mexicano lamentou profundamente o acidente e destacou que está prestando assistência às vítimas e suas famílias, enquanto investigações são conduzidas para apurar a responsabilidade pela colisão.

Veja o momento da colisão:

Um enorme NAVIO de festas, ostentando a bandeira do MÉXICO, atracou próximo à Ponte do Brooklyn, em Nova York.

Cerca de 200 pessoas estavam a bordo, celebrando ao som de muita música e animação. #EUA #USA #Mexico #Brooklyn #navio pic.twitter.com/PATG2QNqse — Impacto Diário (@ImpactoDiario_) May 18, 2025

