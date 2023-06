A- A+

RECIFE Navio-patrulha da Marinha estará aberto à visitação pública no Porto do Recife neste fim de semana A visitação será das 9h às 15h, tanto no sábado (10) quanto no domingo (11)

No próximo fim de semana, o navio-patrulha "Grajaú", da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação pública gratuita no Porto do Recife, onde atracará. A visita poderá ser feita tanto no sábado (10) quanto no domingo (11), das 9h às 15h.



O ingresso no navio será por ordem de chegada, encerrando-se às 15h - mas quem ainda estiver na fila nessa hora poderá fazer a visita até o limite do horário do pôr-do-sol.







A embarcação realiza missões de socorro e salvamento marítimo, patrulha e inspeção naval no mar de Alagoas, Pernambuco, Paraíba , Rio Grande do Norte e Ceará, área sob jurisdição do Comando do 3º Distrito Naval.



Incorporado à Marinha há quase trinta anos e com capacidade de 33 tripulantes, o Grajaú mede 46,5 metros de comprimento e 2,2 metros de calado (da linha d´água para baixo). Possui um canhão de 40 mm e duas metralhadoras de 20 mm.

Na visitação, são divulgadas atividades realizadas pela Marinha, assim como as tradições navais. A abertura do Grajaú ao público integra as atividades feitas ao longo deste mês em comemoração ao “Dia da Marinha”, 11 de junho, data alusiva ao aniversário da Batalha Naval do Riachuelo.

