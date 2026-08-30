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ORIENTE MÉDIO Navio petroleiro é atingido por projétil no Estreito de Ormuz; não há registro de vítimas Segundo o comunicado oficial, o ataque ocorreu por volta das 20h53 (horário local) a cerca de 12 milhas náuticas ao norte da cidade de Khasab, em Omã

Um navio petroleiro foi atingido por um projétil de origem desconhecida na noite de ontem (29), enquanto navegava em direção ao Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o comércio global de petróleo.

O alerta foi emitido pela agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) sob o registro de incidente nº 122.

Segundo o comunicado oficial, o ataque ocorreu por volta das 20h53 (horário local) a cerca de 12 milhas náuticas ao norte da cidade de Khasab, em Omã. A agência informou que recebeu o relatório sobre o ocorrido com atraso.

Apesar do impacto do projétil contra a embarcação, as autoridades navais confirmaram que não houve registro de vítimas a bordo e, até o momento, nenhum impacto ambiental ou vazamento de carga foi relatado na região.

Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque até a última atualização desta reportagem. A UKMTO continua monitorando a situação e recomenda "cautela extrema" a todos os navios mercantes que transitam pelas águas do Golfo de Omã e do Estreito de Ormuz.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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