Navio petroleiro grego é atacado no Mar Vermelho; Reino Unido culpa Houthis

Um navio petroleiro de bandeira grega viajando pelo Mar Vermelho foi atacado nesta quarta, 21, supostamente por rebeltes Houthis do Iêmen, segundo militares britânicos.



O ataque deixou a embarcação sem comunicação e à deriva, enquanto pegava fogo após ataques de mísseis ou drones.

A ofensiva é a mais grave no Mar Vermelho em semanas, e aconteceu depois que homens em pequenos barcos abriram fogo a cerca de 140 quilômetros a oeste da cidade portuária iemenita de Hodeida, controlada pelos rebeldes, disse o centro de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês)

O ministério grego do transporte marítimo identificou mais tarde o navio como o petroleiro Sounion, que tinha 25 tripulantes a bordo no momento do ataque, enquanto viajava do Iraque para o Chipre.



Mais tarde na quarta-feira, o UKMTO relatou que um segundo navio foi alvo no Golfo de Áden por três explosões que ocorreram na água perto dele, embora não tenham causado danos.

Os Houthis não assumiram imediatamente a responsabilidade pelos ataques, embora possa levar horas ou até dias antes de declararem reconhecimento.



