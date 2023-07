Navio que transportava BMWs e Mercedes continua em chamas na costa holandesa pelo segundo dia

A- A+

Um navio de carga que transportava quase 3.800 carros e veículos de construção provavelmente continuará queimando por dias, de acordo com a guarda costeira holandesa, que está liderando os esforços para conter o incêndio.

A BMW e a Mercedes-Benz têm, cada uma, centenas de carros entre a carga a bordo do Fremantle Highway, que pegou fogo na costa da Holanda depois da meia-noite de quarta-feira (26). Um membro da tripulação morreu e outros ficaram feridos e foram retirados do local por helicópteros e botes salva-vidas, segundo as autoridades.

O fogo ainda ardia e a situação era estável às 12h30 (horário de Amsterdã) de quinta-feira, informou um porta-voz da guarda costeira. As operações de reboque ou salvamento só podem ser realizadas depois que o fogo for apagado, de acordo com o Ministério de Infraestrutura e Gerenciamento de Água da Holanda.

A extinção do incêndio pode causar problemas de estabilidade devido ao excesso de água no navio, disse a guarda costeira, acrescentando que ainda não é possível o embarque de pessoas. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

O Fremantle Highway, de bandeira panamenha, estava a caminho de Port Said, no Egito, após uma parada no porto alemão de Bremerhaven, de acordo com dados de rastreamento de navios compilados pela Bloomberg. A Shoei Kisen Kaisha, empresa japonesa proprietária da embarcação, disse que o destino final do transporte era Cingapura.

Vinte e cinco dos 2.857 carros a bordo eram veículos elétricos, disse um porta-voz da guarda costeira holandesa, citando a lista de carga recebida. O navio tem um total de 3.783 veículos e máquinas a bordo, de acordo com um porta-voz da Kawasaki Kisen Kaisha.

Há várias centenas de carros BMW e Mini a bordo, bem como cerca de 300 veículos Mercedes-Benz, disseram representantes das empresas.

A Ford Motor, a Stellantis, a Renault e a Nissan Motor não tinham nenhum veículo na embarcação, disseram os porta-vozes das empresas. A Toyota informou que é improvável que a montadora tivesse carga a bordo.

Um porta-voz da Volkswagen disse que a empresa estava investigando ativamente, mas não pôde fornecer mais informações. A Tesla não respondeu a um pedido de comentário.

A guarda costeira não pôde confirmar se houve vazamento de combustível do navio, embora as autoridades tenham tomado algumas medidas de precaução para evitá-lo, disse o porta-voz.

O navio estava navegando perto do Mar de Wadden, Patrimônio Mundial da UNESCO, que é o maior sistema ininterrupto de areia entremarés e planícies de lama do mundo. Esses ambientes são altamente sensíveis e podem ser danificados caso ocorra um derramamento de óleo.

Se houvesse vazamento de combustível, ele se espalharia para o norte e não para as Ilhas Wadden, devido "à direção atual e prevista do vento e das ondas para os próximos dias", disse o ministro holandês da Infraestrutura, Mark Harbers, em uma carta ao parlamento. Um navio de recuperação de óleo está no local para agir rapidamente caso o navio vaze combustível, disse Harbers.

O incidente é uma reminiscência de um desastre marítimo no ano passado, quando um navio de carga que pegou fogo no Atlântico, transportando cerca de 4.000 veículos da Volkswagen para os EUA, afundou em mares agitados, apesar dos esforços para rebocá-lo para um local seguro depois de queimar por mais de uma semana.

O Fremantle Highway, de 10 anos, mede cerca de 200 metros de comprimento e pode transportar até 4.000 carros, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

