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óleo diesel Navio que virou com combustível deve chegar na quarta-feira a porto espanhol Embarcação de bandeira maltesa pertencente à empresa turca YMN Tankers virou na madrugada de quarta para quinta-feira

O navio com 7.000 toneladas de óleo diesel que naufragou diante de Ibiza, em uma área ecologicamente sensível, deve chegar na quarta-feira (2) ao porto espanhol de Cartagena, para onde está sendo rebocado, anunciou neste domingo (29) o Ministério dos Transportes, em Madri.

O Med Emre, uma embarcação de bandeira maltesa pertencente à empresa turca YMN Tankers, virou na madrugada de quarta para quinta-feira a 30 milhas náuticas (56 km) ao norte de Ibiza, no arquipélago espanhol das Baleares. O incidente levou as autoridades a montar uma operação para prevenir um possível vazamento de poluentes.

"O comboio de reboque navega a uma velocidade entre 1 e 2 nós. Mantendo-se essa velocidade, estima-se que o navio chegue ao porto de Cartagena na quarta-feira", informou o Ministério dos Transportes.

"A mancha identificada ontem na área do naufrágio desapareceu, e não foram detectadas novas manchas durante o reboque", destacou o ministério.

Por questões de segurança, as autoridades estabeleceram uma "zona de exclusão à navegação" de uma milha náutica ao redor do comboio que transporta a embarcação para Cartagena, porto situado no sudeste da Espanha.

Até o momento, o governo espanhol reiterou que não foi registrado nenhum vazamento.

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